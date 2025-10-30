Serie A Élite femminile | a Napoli il primo derby del Sud e l’incontro La bellezza della forza

Tempo di lettura: 2 minuti Il prossimo 2 novembre, il Villaggio del Rugby sarà teatro del primo derby del Sud tra il Neapolis Rugby Femminile, neopromosso in Serie A Élite, e l ’Unione Rugby Capitolina. La gara, valida per il massimo campionato femminile della Federazione Italiana Rugby, rappresenta un importante appuntamento per il movimento rugbistico del territorio, che vede il Sud protagonista nella scena nazionale e conferma la costante crescita del rugby femminile in Campania. La giornata avrà inizio alle ore 9:30 con l’evento “La bellezza della forza”, curato da Erika Morri, Consigliera Federale con delega all’attività femminile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie A Élite femminile: a Napoli il primo derby del Sud e l’incontro “La bellezza della forza”

