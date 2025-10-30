Serie A cambia l’orario della partita | novità dell’ultim’ora

La Serie A si prepara a un cambio imptrovviso, c’è il cambio dell’orario della partita. La novità dell’ultima ora spiazza i tifosi. Negli ultimi anni, il calcio italiano è diventato sempre più un mosaico di orari, giornate e piattaforme. Chi ama la Serie A lo sa bene: ormai il campionato non si concentra più nella classica domenica pomeriggio, ma si spalma su tutto il weekend, dal venerdì sera fino al lunedì. Una scelta che, secondo molti, ha messo il business davanti alla passione. Le partite, infatti, si possono vedere solo in streaming o su abbonamento, e chi vuole seguirle tutte deve destreggiarsi tra Dazn, Sky e altri servizi a pagamento. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

