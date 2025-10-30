Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2 | La cronaca del match

La penultima sfida della nona giornata di campionato verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Dopo il rocambolesco 2-2 in rimonta il casa del Verona, il Cagliari proverà a ritrovare una vittoria in campionato, che manca ormai dalla quarta giornata di campionato, quando i sardi espugnarono il via del Mare di Lecce. Di fronte al proprio pubblico, i rossoblu ospitano un Sassuolo orfano di Domenico Berardi. DIRETTA Serie A, Cagliari-Sassuolo: segui la cronaca LIVE (ANSA FOTO) – calciomercato.it Dopo il colpo alla testa subito contro la Roma, il numero 10 neroverde è stato tenuto a riposo da Fabio Grosso che va a caccia del terzo risultato utile consecutivo in trasferta (un pareggio e una vittoria) in terra sarda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-2 | La cronaca del match

Scopri altri approfondimenti

Cagliari-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA SERIE A 7^ giornata Cagliari-Bologna 0-2 ? #Holm (31'), #Orsolini (80') #SkySport #SerieA #Cagliari #Bologna #CagliariBologna - X Vai su X

Cagliari – Sassuolo 1-2 cronaca e highlights: magia di Laurienté e firma di Pinamonti, i neroverdi volano! – VIDEO - Sassuolo cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Segnala generationsport.it

Pagelle Cagliari-Sassuolo 1-2, top e flop: decidono Laurienté e Pinamonti, non basta Esposito - Sassuolo, la prima delle ultime due partite in programma in questo turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di A. Secondo sport.virgilio.it

Serie A: il Sassuolo passa a Cagliari. I neroverdi vincono 2-1 - Si è concluso con il successo del Sassuolo sul campo del Cagliari il penultimo incontro della nona giornata di Serie A. torinogranata.it scrive