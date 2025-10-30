Serie A Bologna-Torino 0-0 Paleari paratutto | gol e highlights

Un punto prezioso, costruito con ordine, carattere e un pizzico di spettacolarità tra i pali. Il Torino di Baroni torna da Bologna con uno 0-0 che vale più di quanto dica il punteggio: un pareggio che allunga la serie positiva dei granata e conferma la solidità di una squadra sempre più. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Serie A, Inter-Fiorentina 3-0: nerazzurri in zona Champions, Bologna-Torino 0-0 e Genoa-Cremonese 0-2 Alle 18.30: Roma-Parma 2-1 Como-Hellas Verona 3-1 e Juventus-Udinese 3-1. Ieri Lecce-Napoli 0-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.r Vai su Facebook

Serie A Basket, Virtus Bologna-Cremona alle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySportBasket - X Vai su X

Bologna – Torino 0-0 cronaca e highlights: Paleari ancora protagonista! – VIDEO - 0 cronaca e highlights: finisce senza reti fra rossoblu e granata che si dividono la posta. Si legge su generationsport.it

LIVE Bologna-Torino 0-0 Serie A 2025/2026: Cambiaghi Sfiora Il Gol - Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it

Bologna-Torino finisce 0-0: Adams prende la traversa, Paleari al top - Al Dall’Ara match intenso e con tante occasioni, ma senza gol. Lo riporta corrieredellosport.it