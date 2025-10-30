Serie A 9° turno | Pisa-Lazio 0-0

22.45 Divisione della posta senza gol tra Pisa e Lazio. All'Arena Garibaldi è 0-0. I biancocelesti non bissano il successo sulla Juventus ma colgono il 5° risultato utile di fila. Per i toscani,terzo pareggio consecutivo e 5 punti. Occasione Pisa: Cuadrado imbuca per Touré che difetta di mira. Rispondono gli ospiti. Zaccagni crea per Isaksen, il danese si fa ipnotizzare da Semper. Basic, giustiziere della Juventus, colpisce il palo con un mancino rasoterra. Ripresa. Pisa pericoloso di testa con Moreo e Touré, ma il gol non arriva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it