Sergio Bonelli Editore presenta un’epica avventura visualizzata dal maestro delle historietas argentine Horacio Altuna e sceneggiata da Tito Faraci: Tex – Inferno a Red Junction arriverà in libreria dall’ 11 novembre, dopo la presentazione in anteprima a Lucca Comics & Games 2025. Cover di Tex: inferno a Red Junction – ©Sergio Bonelli Editore I pascoli attorno alla città di Red Junction sono contesi fra due potenti allevatori: il messicano Santos e l’americano Hughes. La guerra dei due rancheros coinvolge però anche la giovane vedova Clarity Madson, che Tex e Carson giurano di proteggere. Completano il volume la galleria di sketch di Horacio Altuna, introdotta da Davide Bonelli, l’intervista al maestro argentino a cura di Gianmaria Contro e la “Breve storia della “Historieta” argentina” di Luca Barbieri. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sergio Bonelli Editore presenta un nuovo volume di Tex