Serena Williams accusata di stregoneria | L'avversaria consultò un mago nero per vincere

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena Williams ha svelato in un podcast l’aneddoto più folle della sua carriera: una collega l’aveva accusata di praticare magia nera per vincere le partite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Serena Williams Accusata Stregoneria