Serena Williams accusata di stregoneria | L'avversaria consultò un mago nero per vincere
Serena Williams ha svelato in un podcast l’aneddoto più folle della sua carriera: una collega l’aveva accusata di praticare magia nera per vincere le partite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
