Seregno accusato di usura | assolto in appello il costruttore Antonino Lugarà

Seregno (Monza Brianza), 30 Ottobre 2025 - Il costruttore Antonino Lugarà è stato assolto in appello dall' accusa di usura. Nel processo per la presunta Tangentopoli urbanistica al Comune di Seregno il Tribunale di Monza aveva trasformato l'accusa di corruzione urbanistica con voto di scambio in quella di abuso d'ufficio (con assoluzione per tutti) e corruzione elettorale (prescritta) per Lugarà e l'ex sindaco forzista del Comune di Seregno Edoardo Mazza. L'inchiesta della Procura di Monza nel 2017 ha portato al commissariamento della Giunta, tacciata di ingerenze mafiose poi non confermate. Al processo, durato 4 anni e mezzo, Lugarà era accusato di avere procurato a Mazza voti nelle elezioni del 2015 per velocizzare illecitamente l'iter di un suo progetto edilizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

