Sera e mattina di incidenti nel territorio aretino | quattro feriti tra Cortona e Bibbiena
Due distinti incidenti stradali hanno impegnato i soccorsi del 118 della ASL Toscana Sud Est tra la tarda serata di mercoledì 29 ottobre e le prime ore di giovedì 30. Quattro persone sono rimaste ferite in totale, per fortuna nessuna in pericolo di vita. Il primo allarme è scattato alle 21:20 di ieri sera lungo la Strada Regionale 71, nel tratto che attraversa il comune di Cortona, all’altezza della frazione di Camucia. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza Alfa 3 BLSD della Misericordia di Cortona, BLSD della Misericordia di Castiglion Fiorentino, BLSD della Croce Rossa di Foiano, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le vetture e liberato i feriti. 🔗 Leggi su Lortica.it
