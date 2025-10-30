Sequestro da 3 milioni di euro Dall’autolavaggio ai Rolex Via i beni al broker di droga

di Marianna Vazzana MILANO Maxi sequestro di beni dal valore complessivo di 3 milioni di euro per Francesco Orazio Desiderato, ribattezzato sulle pagine di cronaca "il broker della droga", nipote del boss Antonio Mancuso detto “Il Pazzo“ e considerato il plenipotenziario al Nord dell’omonima ’ndrina di Limbadi (Vibo Valentia). L’uomo, di 51 anni, detenuto nel carcere di Opera, torna sotto i riflettori perché lunedì i carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro propedeutico alla confisca, emesso lo scorso 7 ottobre dal Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sequestro da 3 milioni di euro. Dall’autolavaggio ai Rolex. Via i beni al “broker“ di droga

Approfondisci con queste news

Clan Mancuso, sequestri per 3 milioni a esponente di spicco: Lunedì scorso i carabinieri di Milano hanno eseguito un sequestro propedeutico alla confisca di beni per circa 3 milioni di euro nei confronti di Francesco Orazio Desiderato, ritenuto esponente di... Vai su Facebook

Frode fiscale da 10 milioni, maxi sequestro della Finanza - X Vai su X

Sequestro da 3 milioni di euro. Dall’autolavaggio ai Rolex. Via i beni al “broker“ di droga - di Marianna VazzanaMILANOMaxi sequestro di beni dal valore complessivo di 3 milioni di euro per Francesco Orazio Desiderato, ribattezzato sulle pagine di cronaca "il broker della droga", nipote del bo ... Come scrive ilgiorno.it

Maxi sequestro da 3 milioni al clan Mancuso: sigilli a bar, distributore e orologi di lusso - L'indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano ha portato al sequestro nei confronti di Francesco Orazio Desiderato, esponente del clan calabrese Mancuso ... Lo riporta quicosenza.it

A Milano sequestro da 3 milioni di euro a esponente dei clan: sigilli a bar, distributore e immobili - Le indagini patrimoniali hanno messo in luce una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati e il tenore di vita dell’uomo, oltre a una rete di soggetti incaricati di gestire parte del patrimonio o ... Lo riporta varesenews.it