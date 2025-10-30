Sequestrate alcune aree del cimitero di Aci Catena per carenze igienico-sanitarie

Alcune aree del cimitero comunale di Aci Catena sono state poste sotto sequestro, questa mattina, a causa di gravi carenze si natura igienico sanitaria. È il risultato di alcuni controlli preventivi eseguiti dai carabinieri della compagnia di Acireale, in collaborazione con i colleghi dei nuclei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

sequestrate alcune aree cimiteroGravi carenze igienico-sanitarie: sequestrate aree del cimitero comunale di Aci Catena - Scattano i sigilli in alcune zone del cimitero comunale di Aci Catena, nel Catanese, per gravi violazioni igienico- Lo riporta lasicilia.it

