Sequestrate 8 tonnellate di pesce a Piombino | era scaduto da oltre un anno e pronto a finire in tavola

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia Costiera di Piombino ha sequestrato oltre 8 tonnellate di pesce privo di tracciabilità e scaduto da più di un anno, pronte a essere immesse sul mercato. L’operazione, condotta con la Direzione marittima toscana, ha portato a una sanzione di 1.500 euro per l’azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

