Sequestrano la figlia per obbligarla al matrimonio negata la libertà ai genitori

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato gli arresti domiciliari per i genitori della ragazza ventenne originaria del Bangladesh costretta da loro a un matrimonio forzato nel loro Paese di origine. La giovane aveva chiesto aiuto mentre si trovava ancora all'estero per poi essere messa in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

