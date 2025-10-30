Separazione tra giudici e pm sorteggio del Csm e Alta Corte disciplinare | cosa c’è nella riforma approvata in Parlamento

Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, sorteggio dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura e istituzione di un’ Alta Corte disciplinare, che sanzionerà i magistrati per i loro illeciti professionali al posto dello stesso Csm. Sono i tre pilastri della riforma costituzionale della giustizia, varata dal governo il 29 maggio del 2024 e approvata in via definitiva in Parlamento un anno e quattro mesi più tardi, con due letture successive alla Camera e al Senato, senza modificare nemmeno una virgola rispetto al testo uscito dal Consiglio dei ministri. Non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi alla seconda votazione, per entrare in vigore il ddl dovrà passare per un referendum confermativo, che si terrà la prossima primavera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Separazione tra giudici e pm, sorteggio del Csm e Alta Corte disciplinare: cosa c’è nella riforma approvata in Parlamento

Argomenti simili trattati di recente

MoVimento 5 Stelle Senato. . Dal Senato, l'intervento della nostra Mariolina Castellone sul Ddl 'Separazione delle carriere'. - facebook.com Vai su Facebook

Separazione delle carriere dei magistrati e un secondo Csm: cosa prevede la riforma della giustizia - La riforma della giustizia, modificando il Titolo IV della Costituzione, prevede che, a differenza di oggi, le carriere dei magistrati che fanno le indagini (pm) siano distinte da quelle della ... Riporta repubblica.it

Riforma Giustizia, giudici e pm ancora troppo uniti culturalmente. Gli studi, i pareri di corridoio, la mentalità: l’indipendenza si costruisce altrove - Il fronte compatto della magistratura contro la riforma della giustizia voluta dal governo Meloni è, a ben vedere, sproporzionato rispetto alla portata effettiva del testo. Come scrive ilriformista.it

Separazione delle carriere e doppio Csm: cosa cambia con la riforma della giustizia - La riforma della giustizia è legge: carriere separate per giudici e pm, due Csm sorteggiati e Alta Corte disciplinare. Lo riporta msn.com