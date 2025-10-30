Separazione delle carriere via libera definitivo del Senato
La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall’aula del Senato con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Il voto era il quarto e ultimo passaggio parlamentare, come previsto dalla Costituzione. Dopo il quale la battaglia si sposterà sul referendum confermativo. Il via libera è stato accolto da applausi e proteste. I primi ovviamente arrivati dai banchi della maggioranza, le seconde dai partiti dell’opposizione. Il voto sulla separazione delle carriere arrivato tra applausi, schiamazzi e proteste. I senatori del Pd, del M5S e di Avs hanno mostrato cartelli con la scritta “No ai pieni poteri”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
