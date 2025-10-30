Separazione delle carriere via libera definitivo del Senato

Lanotiziagiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall’aula del Senato con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Il voto era il quarto e ultimo passaggio parlamentare, come previsto dalla Costituzione. Dopo il quale la battaglia si sposterà sul referendum confermativo. Il via libera è stato accolto da applausi e proteste. I primi ovviamente arrivati dai banchi della maggioranza, le seconde dai partiti dell’opposizione. Il voto sulla separazione delle carriere arrivato tra applausi, schiamazzi e proteste. I senatori del Pd, del M5S e di Avs hanno mostrato cartelli con la scritta “No ai pieni poteri”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

separazione delle carriere via libera definitivo del senato

© Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere, via libera definitivo del Senato

Scopri altri approfondimenti

separazione carriere via liberaGiustizia, separazione delle carriere: c'è il via libera definitivo del Senato - Con 112 voti a favore è stata approvata la riforma della Giustizia: via libera definitivo alla separazione delle carriere ... Segnala notizie.it

separazione carriere via liberaSeparazione delle carriere in magistratura, via libera definitivo: cosa cambia. Referendum nella primavera 2026 - La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall'aula del Senato. msn.com scrive

separazione carriere via liberaVia libera definitivo alla separazione delle carriere. Centrodestra in festa - Esultano i partiti di maggioranza: "Giornata storica". Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Separazione Carriere Via Libera