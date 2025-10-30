Separazione delle carriere | riforma o illusione?
Una riforma costituzionale approvata senza confronto parlamentare riaccende il dibattito sulla giustizia: tra principi condivisi e metodi discutibili, il rischio è perdere il senso profondo della politica.. Nel cuore dell’ultimo anno di legislatura, il Parlamento ha approvato la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Un passaggio storico, almeno sulla carta, che tuttavia solleva più interrogativi che certezze. Matteo Renzi, intervistato da Claudia Fusani per «L’Altravoce», ha chiarito la posizione di Italia Viva: astensione in aula, non per ambiguità, ma per dissenso sul metodo e sul merito. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
