Separazione delle carriere | quando sarà il referendum quorum e posizioni dei partiti

Dopo il secondo via libera del Senato, per l'adozione della riforma della magistratura che mira a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri manca solo un ultimo step: il referendum confermativo. Sia la maggioranza che l'opposizione hanno fatto sapere di essere intenzionate ad avviare le procedure per la consultazione referendaria: serviranno le firme di un quinto dei parlamentari di una Camera o di 500 mila elettori o la richiesta da parte di cinque Consigli regionali. Le cose da sapere. Separazione delle carriere: quando si terrà il referendum. L'Aula del Senato (Imagoeconomica). Il referendum confermativo (o costituzionale) sarà necessario perché in occasione del voto in Parlamento non è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi.

