Separazione delle carriere ok del Senato in quarta lettura | ora la palla passa ai cittadini
Il Parlamento ha completato l'intero percorso legislativo sulla riforma costituzionale della giustizia: con il voto del Senato della Repubblica, che ha dato l'ok al nuovo provvedimento sulla separazione delle carriere con 112 sì, 59 no e 9 astenuti, la legge voluta dal ministro Carlo Nordio è stata approvata definitivamente nella sua quarta e ultima lettura come prevista dall'articolo 138 della Costituzione italiana. Ora, di fatto, comincerà una campagna elettorale piuttosto lunga, che durerà circa fino alla tarda primavera del 2026, quando verrà fissata la data in cui si terrà il referendum confermativo sottoposto ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
