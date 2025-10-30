Separazione delle carriere | nasce il comitato per il Si' ' sarà presieduto dal penalista Caiazza

La Fondazione Luigi Einaudi ha costituito, con un atto notarile, il Comitato 'Si'Separa', che - in vista del referendum che si terra' nel 2026 - sosterra' il "si'' alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. Su proposta del presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, è stato nominato presidente del Comitato l'avvocato Gian Domenico Caiazza, noto penalista ed ex presidente dell'Unione delle Camere Penali italiane. “Sono lieto di presiedere il Comitato "Si Separa" promosso dalla Fondazione Einaudi - afferma Caiazza - ci attende un compito molto impegnativo: contribuire a informare i cittadini sui reali contenuti della riforma, contro la costante opera di mistificazione e disinformazione promossa con scientifica determinazione dai sostenitori del "no". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Separazione delle carriere: nasce il comitato per il "Si'', sarà presieduto dal penalista Caiazza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente a Palazzo Madama. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Quello di oggi era il quarto e ultimo passa - facebook.com Vai su Facebook

Fuori la politica e le correnti dai Tribunali, separazione delle carriere e una Giustizia finalmente più veloce ed efficiente. Promessa mantenuta! Ora prepariamoci a vincere il Referendum confermativo - X Vai su X

Separazione delle carriere in magistratura, via libera definitivo: cosa cambia. Referendum nella primavera 2026 - La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall'aula del Senato. Segnala msn.com

Giustizia, giornata storica: sì finale alla separazione delle carriere dei magistrati - Via libera finale del Senato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Secondo iltempo.it

Separazione carriere, ok finale del Senato. Meloni: “Traguardo storico, ora parola ai cittadini”. Pd e M5s: “No ai pieni poteri” - “Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. ilfattoquotidiano.it scrive