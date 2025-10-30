Separazione delle carriere | nasce il comitato per il Si' ' sarà presieduto dal penalista Caiazza

La Fondazione Luigi Einaudi ha costituito, con un atto notarile, il Comitato 'Si'Separa', che - in vista del referendum che si terra' nel 2026 - sosterra' il "si'' alla riforma sulla separazione delle carriere dei  magistrati. Su proposta del presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, è stato nominato presidente del Comitato l'avvocato Gian Domenico Caiazza, noto penalista ed ex presidente dell'Unione delle Camere Penali italiane. “Sono lieto di presiedere il Comitato "Si Separa" promosso dalla Fondazione Einaudi - afferma Caiazza - ci attende un compito molto impegnativo: contribuire a  informare i cittadini sui reali contenuti della riforma, contro la costante opera di mistificazione e disinformazione promossa con scientifica determinazione dai sostenitori del "no". 🔗 Leggi su Iltempo.it

