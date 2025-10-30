Separazione delle carriere la destra esulta nel segno di Berlusconi | Se la riforma ridurrà i tempi dei processi? Domanda nociva

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra celebra l’approvazione in quarta lettura del disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. “Giornata storica”, “mantenuta promessa agli elettori”, “vinceremo il referendum”, dicono i senatori fuori da Palazzo Madama, subito dopo il voto in Aula. Poi, in Piazza Navona, va in scena un sit-in, in verità assai poco partecipato, di militanti e parlamentari di Forza Italia raccolti attorno alla gigantografia di Silvio Berlusconi, cui la riforma è dedicata. Proviamo a chiedere come inciderà il provvedimento sulla principale criticità della giustizia italiana, ovvero, la lunghezza dei processi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

separazione delle carriere la destra esulta nel segno di berlusconi se la riforma ridurr224 i tempi dei processi domanda nociva

© Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, la destra esulta nel segno di Berlusconi: “Se la riforma ridurrà i tempi dei processi? Domanda nociva”

Altri contenuti sullo stesso argomento

separazione carriere destra esultaRiforma della giustizia, ok definitivo dal Senato. Esulta la maggioranza, l’opposizione: “Vergogna” - Risate a destra, e a sinistra cori di "vergogna", "mai visto nulla di simile" e una distesa di cartelli rossi che gridano questa frase: "No ai pieni ... Segnala repubblica.it

separazione carriere destra esultaIl Senato approva la separazione delle carriere, la sinistra protesta con i cartelloni: "No ai pieni poteri" - Meloni e il centrodestra si preparano alla battaglia per il referendum popolare ... today.it scrive

separazione carriere destra esultaLa truffa storica che la separazione delle carriere sia una battaglia di destra - "L'idea che ci sia un equilibrio tra i poteri, una separazione tra le funzioni e non solo, è una battaglia trasversale e di sinistra", ha detto il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, a Omnibus su La ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Separazione Carriere Destra Esulta