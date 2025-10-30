Separazione delle carriere la destra esulta nel segno di Berlusconi | Se la riforma ridurrà i tempi dei processi? Domanda nociva

Il centrodestra celebra l’approvazione in quarta lettura del disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. “Giornata storica”, “mantenuta promessa agli elettori”, “vinceremo il referendum”, dicono i senatori fuori da Palazzo Madama, subito dopo il voto in Aula. Poi, in Piazza Navona, va in scena un sit-in, in verità assai poco partecipato, di militanti e parlamentari di Forza Italia raccolti attorno alla gigantografia di Silvio Berlusconi, cui la riforma è dedicata. Proviamo a chiedere come inciderà il provvedimento sulla principale criticità della giustizia italiana, ovvero, la lunghezza dei processi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, la destra esulta nel segno di Berlusconi: “Se la riforma ridurrà i tempi dei processi? Domanda nociva”

