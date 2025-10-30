Separazione delle carriere la dedica di Marina Berlusconi

Nel giorno dell’ ok definitivo del Senato alla riforma con cui il governo Meloni punta alla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, c’è chi ha voluto ricordare Silvio Berlusconi. Lo ha fatto Marina, la figlia del Cavaliere, che ha affermato: «Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese». 🔗 Leggi su Lettera43.it

