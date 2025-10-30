Separazione delle carriere in magistratura c' è il via libera finale del Senato
AGI - Via libera finale del Senato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. I voti a favore sono 112, i contrari 59, e 9 astenuti. La riforma viene approvata in quanto il via libera ha incassato la maggioranza assoluta richiesta dalla Costituzione per le seconde letture dei due rami del Parlamento. Con il voto di Palazzo Madama si concludono quindi le quattro letture conformi previste dalla Costituzione. Un lungo applauso, tutti in piedi: i senatori della maggioranza di centrodestra esultano per il via libera definitivo del Senato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Agi.it
