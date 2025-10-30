Separazione delle carriere in magistratura c' è il via libera finale del Senato Marina Be

AGI - Via libera finale del Senato alla  riforma costituzionale  sulla  separazione delle carriere dei magistrati. I voti a favore sono 112, i contrari 59, e 9 astenuti. La riforma viene approvata in quanto il via libera ha incassato la  maggioranza assoluta  richiesta dalla Costituzione per le seconde letture dei due rami del Parlamento. Con il voto di  Palazzo Madama  si concludono quindi le  quattro letture conformi  previste dalla Costituzione. Un lungo applauso, tutti in piedi: i senatori della  maggioranza di centrodestra  esultano per il  via libera definitivo  del Senato alla  riforma costituzionale  sulla  separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Agi.it

