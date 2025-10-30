Separazione delle carriere in magistratura c' è il via libera finale del Senato Marina Be

AGI - Via libera finale del Senato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. I voti a favore sono 112, i contrari 59, e 9 astenuti. La riforma viene approvata in quanto il via libera ha incassato la maggioranza assoluta richiesta dalla Costituzione per le seconde letture dei due rami del Parlamento. Con il voto di Palazzo Madama si concludono quindi le quattro letture conformi previste dalla Costituzione. Un lungo applauso, tutti in piedi: i senatori della maggioranza di centrodestra esultano per il via libera definitivo del Senato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Separazione delle carriere in magistratura, c'è il via libera finale del Senato. Marina Be...

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente a Palazzo Madama. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Quello di oggi era il quarto e ultimo passa - facebook.com Vai su Facebook

"La separazione delle carriere è una riforma di sinistra. Al referendum voterò sì", dice Petruccioli, ex dirigente di Pci e Pds: "E' la conseguenza inevitabile della riforma del processo in senso accusatorio". Di @ErmesAntonucci - X Vai su X

Separazione delle carriere in magistratura, c'è il via libera finale del Senato. Marina Be... - Via libera finale del Senato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. msn.com scrive

Giustizia, separazione delle carriere: c'è il via libera definitivo del Senato - Con 112 voti a favore è stata approvata la riforma della Giustizia: via libera definitivo alla separazione delle carriere ... Scrive notizie.it

La separazione delle carriere dei magistrati è legge. Meloni più di Berlusconi, ma col referendum si gioca tutto - Meloni è attesa a un bivio politico decisivo (lo stesso dove Renzi perse bussola e governo) ... Da blitzquotidiano.it