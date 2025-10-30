Separazione delle carriere il Senato approva la riforma della magistratura Meloni | Traguardo storico Schlein Vuole avere le mani libere
Esulta il centrodestra per l’approvazione finale della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. «Un traguardo storico», rivendica la premier Giorgia Meloni poco dopo il voto del Senato. «Compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini», «un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani», sottolinea la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
