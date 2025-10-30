Separazione delle carriere il Senato approva la riforma della magistratura Meloni | Traguardo storico Schlein Vuole avere le mani libere

Feedpress.me | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esulta il centrodestra per l’approvazione finale della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. «Un traguardo storico», rivendica la premier Giorgia Meloni poco dopo il voto del Senato. «Compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini», «un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani», sottolinea la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

separazione delle carriere il senato approva la riforma della magistratura meloni traguardo storico schlein vuole avere le mani libere

© Feedpress.me - Separazione delle carriere, il Senato approva la riforma della magistratura. Meloni: "Traguardo storico". Schlein. "Vuole avere le mani libere"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

separazione carriere senato approvaIl Senato approva la separazione delle carriere. Meloni: «Ora parola ai cittadini» - Tutte le novità introdotte del disegno di legge costituzionale, passato con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Riporta avvenire.it

separazione carriere senato approvaRiforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli. L'opposizione. "No ai pieni poteri" - Finisce con una manifestazione di piazza di Forza Italia in nome di Berluscon i il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia, la separazione delle carriere di Pm e giudici, i ... Come scrive tg.la7.it

separazione carriere senato approvaRiforma della Giustizia con separazione delle carriere approvata dal Senato, referendum in primavera - Il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, una delle principali ... Segnala ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Separazione Carriere Senato Approva