Separazione delle carriere il Senato approva in via definitiva la riforma della magistratura | 112 favorevoli e 59 contrari

30 ott 2025

La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall’aula del Senato. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Il voto è il quarto e ultimo passaggio parlamentare, come previsto dalla Costituzione. Prima del voto, il presidente La Russa ha disposto l’accertamento del numero legale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

