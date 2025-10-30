Separazione delle carriere il dado è tratto | referendum entro la primavera 2026

La riforma costituzionale della giustizia è legge. Con 112 sì, 59 no e 9 astenuti, il Senato ha blindato ieri la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, coronando uno degli obiettivi cardine del governo Meloni. Tempo record dall’avvio dell’iter: 287 giorni, quattro passaggi parlamentari, zero modifiche consentite. Ma il capitolo più delicato è appena iniziato: entro la primavera del 2026 il provvedimento approderà al referendum confermativo, dove si giocherà una partita che va ben oltre la riforma stessa. Sarà plebiscito o bocciatura dell’esecutivo? La sfida è lanciata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

