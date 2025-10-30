Separazione delle carriere | cosa prevede la riforma

Il ddl costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare, la riforma della ‘separazione delle carriere’, che ha avuto il via libera definitivo in quarta e ultima lettura da parte del Senato, prevede la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, ovvero tra giudice e pm, senza l’unico passaggio oggi consentito. Il Csm diventa quindi doppio e i suoi membri vengono integralmente sorteggiati. La riforma: ecco cosa cambia. Il disegno di legge costituzionale n. 1917 sancisce la nascita del Consiglio superiore della magistratura “giudicante” e del Consiglio superiore della magistratura “requirente”, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

