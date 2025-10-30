Separazione delle carriere c’è il via libera finale del Senato

È passata in quarta e ultima lettura la riforma costituzionale della giustizia, approvata nell’aula del Senato con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astenuti. Dopo il secondo via libera di Palazzo Madama, per l’adozione della riforma della magistratura che mira a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri sarà necessario un referendum confermativo, previsto per la primavera del 2026 e per il quale non servirà il quorum. Il testo originario del disegno di legge, prodotto dal Governo, non è stato mai modificato dal Parlamento. Sia la maggioranza che l’opposizione hanno fatto sapere di essere intenzionate ad avviare le procedure per la consultazione referendaria: serviranno le firme di un quinto dei parlamentari di una Camera o di 500 mila elettori o la richiesta da parte di cinque Consigli regionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

