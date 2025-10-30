Separazione delle carriere approvata ufficialmente cambia la Costituzione
Il Senato ha approvato in seconda lettura la legge costituzionale che riforma la giustizia. Il testo è così diventato ufficialmente legge e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A partire da quel momento sarà possibile richiedere un referendum confermativo, che sembra scontato, visto che la stessa maggioranza si attiverà in tal senso. La misura principale di questa riforma è la separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri, e una serie di cambiamenti conseguenti al Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno del potere giudiziario. Questa legge costituzionale è l’obiettivo di Forza Italia, al pari dell’autonomia differenziata per la Lega e del premierato per Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
