Separazione delle carriere approvata dal Senato la riforma della giustizia con 112 voti favorevoli 59 contrari 9 astenuti

Il disegno di legge che introduce la separazione delle carriere è stato approvato definitivamente dall'aula del Senato, con 112 voti favorevoli su 181 presenti Il voto finale sul disegno di legge costituzionale relativo alla riforma della magistratura è passato. Oggi, 30 ottobre, l'aula del S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Separazione delle carriere, approvata dal Senato la riforma della giustizia con 112 voti favorevoli, 59 contrari, 9 astenuti

