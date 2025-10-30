Separazione carriere toghe arriva l' ok
12.22 Il Disegno di legge sulla cosiddetta Separazione delle carriere in magistratura ha avuto il via libera del Senato. Il Ddl è passato con 112 sì e 59 no e 9 astenuti. Si tratta del sì definitivo, in ultima lettura, al DDl costituzionale. Il provvedimento è stato approvato senza modifiche rispetto al testo presentato dal governo. Già preannunciato il referendum confermativo, che dovrebbe svolgersi tra marzo ed aprile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
