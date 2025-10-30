Separazione carriere Schlein | non tocca nessuno dei nodi cruciali per migliorare giustizia

Roma, 30 ott. (askanews) – “Non è una riforma della giustizia perché non tocca nessuno dei nodi cruciali per migliorare il funzionamento della giustizia in Italia, nemmeno uno, per stessa ammissione del ministro Nordio”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa a Palazzo Madama, assieme al presidente dei senatori, Francesco Boccia, e alla capogruppo alla Camera, Chiara Braga, dopo l’approvazione definitiva in Senato della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. “L’obiettivo è chiaramente un altro: è quello di indebolire l’indipendenza della magistratura e far sì che tramite questa divisione dei Csm la magistratura sia più assoggettata al potere di chi governa”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it