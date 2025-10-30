Separazione carriere Schlein | con riforma Meloni è al di sopra delle leggi

Roma, 30 ott. (askanews) – “Ieri l’ha chiarito meglio di chiunque altro la presidente del consiglio Meloni che, con le sue gravissime affermazioni per delegittimare la Corte dei Conti, almeno ha chiarito il vero obbiettivo di questa riforma: ha detto che l’obiettivo non è di aiutare gli italiani né di migliorare la giustizia. Serve a lei e a questo governo per avere le mani libere e per essere al di sopra delle leggi e della Costituzione”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa a Palazzo Madama, assieme al presidente dei senatori, Francesco Boccia, e alla capogruppo alla Camera, Chiara Braga, dopo l’approvazione definitiva in Senato della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

