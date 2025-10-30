Separazione carriere oggi in Senato il voto finale – La diretta
Hanno preso il via in Aula al Senato le dichiarazioni di voto sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il voto finale, in quarta e ultima lettura, è previsto alle 12. Il tema accende gli animi in Aula al Senato e stimola i partiti in vista delle urne. In Parlamento, le ultime schermaglie tra maggioranza e opposizioni. Con il centrosinistra che va all’assalto della riforma. E il ministro della Giustizia Carlo Nordio che ieri ha derubricato gli interventi della minoranza a “litania petulante”. Un nuovo battibecco, che ha scaldato la temperatura in vista dell’ok definitivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
