Separazione carriere Nordio soddisfatto del via libera | Sono pronto a confronto in diretta tv con l’Anm
A stretto giro è arrivata anche la risposta dell'Associazione Nazionale Magistrati, la quale ha sostenuto che la riforma approvata oggi "altera l'assetto dei poteri assegnato dai costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La Stampa. . I militanti di Forza Italia sono scesi in piazza a Roma per festeggiare in Senato della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere della magistratura: "Risultato storico in nome di Silvio Berlusconi". - facebook.com Vai su Facebook
La separazione delle carriere non risolve i problemi della magistratura ma smantella l’ordine giudiziario - X Vai su X
Riforma della Giustizia, ok definitivo del Senato: 112 sì alla separazione delle carriere. Ora il referendum - Sono iniziate nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sul ddl costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura. Si legge su ilmattino.it
SEPARAZIONE CARRIERE, NORDIO: CON CSM UNICO PM DANNO I VOTI AI GIUDICI, FATTO ABNORME - Roma, 30 ott – “La vera riforma non riguarda solo la separazione delle carriere, che pure è indispensabile. 9colonne.it scrive
Separazione carriere, ultimi strali in Senato prima del voto. Nordio alle opposizioni: «Solita litania petulante» - Dentro è in corso la discussione generale sulla riforma della separazione delle carr ... Segnala giustizianews24.it