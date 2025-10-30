Botta e risposta tra Giorgia Meloni e l’ Associazione nazionale magistrati nel giorno del definitivo via libera alla separazione delle carriere. “Non sono d’accordo con l’Anm, ma a memoria non ricordo una volta in cui l’Anm sia stata favorevole a qualsiasi riforma della giustizia”, ha detto in serata la presidente del Consiglio in un’intervista al Tg1. “La loro idea è che tutto va benissimo, ma non è l’idea che abbiamo noi della giustizia e credo nemmeno i cittadini”, ha incalzato Meloni. La premier ha definito la riforma costituzionale come “un’ occasione storica ” per “avere una giustizia più efficiente e più giusta “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, Meloni: “Anm mai d’accordo a nessuna riforma”. La replica: “Nostre proposte inascoltate”