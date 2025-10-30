Separazione carriere è legge Ora la battaglia sul referendum

Roma, 30 ott. (askanews) – Il governo di Giorgia Meloni, con l’approvazione in quarta lettura in Senato della riforma costituzionale della giustizia, che prevede la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, porta a casa uno dei pilastri del proprio programma. Il provvedimento governativo, grazie a un ordine di scuderia della maggioranza sull’impossibilità di apportare modifiche al testo, in meno di un anno (appena 287 giorni) ha ottenuto il doppio semaforo verde dai due rami del Parlamento. Tutte le opposizioni hanno criticato con toni anche accesi la scelta di “blindare” una riforma costituzionale impedendo così di apportare correttivi, ma l’iter legislativo è andato avanti tra commissioni e aula, arrivando fino all’approvazione di oggi con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astenuti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it