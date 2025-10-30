Separazione carriere arriva il via libera definitivo e Nordio già guarda al referendum | Non sia politicizzato

Ildifforme.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A stretto giro è poi arrivata anche la risposta dell'Associazione Nazionale Magistrati, la quale ha sostenuto che la riforma approvata oggi "altera l'assetto dei poteri assegnato dai costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

separazione carriere arriva il via libera definitivo e nordio gi224 guarda al referendum non sia politicizzato

© Ildifforme.it - Separazione carriere, arriva il via libera definitivo e Nordio già guarda al referendum: “Non sia politicizzato”

Argomenti simili trattati di recente

Giustizia, separazione delle carriere: via libera definitivo del Senato alla riforma | Meloni: "Traguardo storico, parola ai cittadini" - Arriva l'ok definitivo al Senato della riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere della magistratura. Come scrive msn.com

separazione carriere arriva viaSeparazione carriere, sì definitivo - Il Disegno di legge sulla cosiddetta Separazione delle carriere in magistratura ha avuto il via libera del Senato. Scrive rainews.it

separazione carriere arriva viaSeparazione delle carriere, via libera definitivo del Senato alla riforma - La riforma sulla separazione delle carriere di magistrati requirenti (pm) e magistrati giudicanti (giudici) ha terminato l’iter in ... Secondo italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Separazione Carriere Arriva Via