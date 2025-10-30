A stretto giro è poi arrivata anche la risposta dell'Associazione Nazionale Magistrati, la quale ha sostenuto che la riforma approvata oggi "altera l'assetto dei poteri assegnato dai costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Separazione carriere, arriva il via libera definitivo e Nordio già guarda al referendum: “Non sia politicizzato”