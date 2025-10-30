Separazione carriere approvata dal Senato riforma giustizia con 112 sì 59 no e 9 astenuti in primavera 2026 il referendum confermativo

Ilgiornaleditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il disegno di legge che introduce la separazione delle carriere è stato approvato definitivamente dall'aula del Senato con 112 voti favorevoli su 181 presenti. Per Meloni il voto rappresenta un "traguardo storico importante verso un sistema più efficiente ed equilibrato" Il voto finale sul di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

