Strano ma vero, come ha tenuto a precisare il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico con una foto, pubblicata sul proprio profilo Instagram, che è diventata virale sul Web. Nelle prime ore di questa mattina, 30 ottobre, i vigili urbani si sono ritrovati ad una scena che mai e poi mai avrebbero mai immaginato nella loro carriera. Un senzatetto di origine egiziana e del 2001 ha approntato, davanti a uno dei portoni del Duomo di Milano, che affaccia verso la piazza, uno stendino con i suoi abiti. Una provocazione? Di certo l’uomo, poi fermato dai vigili, è stato multato. Ma a quanto pare non è la prima volta e, come specifica La Repubblica Milano, già il 16 ottobre il senzatetto aveva replicato la “boutade”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Senzatetto stende il bucato davanti all’ingresso del Duomo di Milano: fermato e multato dai vigili urbani