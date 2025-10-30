Senso unico alternato lungo la strada provinciale 28bis di Gossolengo
Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza della società “Consorzio di Bonifica Piacenza” volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo per permettere l’esecuzione dei lavori di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
