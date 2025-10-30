Senato verso il voto finale sulla riforma della giustizia | separazione delle carriere e nuova Alta corte disciplinare

Nell’Aula del Senato sono iniziate le dichiarazioni di voto per l’approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale sull'ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. Il provvedimento è al quarto e ultimo passaggio parlamentare. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Il testo - come ha spiegato in Aula martedì. 🔗 Leggi su Feedpress.me

