La vicenda è esplosa sui social network quando David Parenzo, noto giornalista e conduttore televisivo, ha condiviso una fotografia che mostra una scritta offensiva nei suoi confronti sul muro del dipartimento di Scienze Politiche dell’ Università La Sapienza di Roma. La frase, chiara e provocatoria, recitava: “ Parenzo nazista ”, un attacco che, secondo lo stesso giornalista, tocca corde profonde di memoria e sensibilità personale. In un post pubblico, Parenzo ha commentato la vicenda con parole forti: “ Mi segnalano questa scritta all’Universita’ La Sapienza, dipartimento Scienze Politiche. Per chi ha avuto una nonna in un campo di sterminio e’ semplicemente vomitevole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Semplicemente vomitevole!”. Il gesto shock contro Parenzo che scatena l’ira del giornalista