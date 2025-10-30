Seminario sul restauro delle strutture lignee di tetti e solai degli edifici in centro storico

Veneziatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un seminario tecnico per capire come è stata costruita Venezia e imparare a manutenerla, intervenendo correttamente su solai, coperture e tutte le strutture lignee presenti da secoli nella stragrande maggioranza degli edifici del Centro Storico. "I legni a Venezia - Architettura, tecnologia e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Diocesi: Frosinone, domani a Ferentino presentazione del restauro della statua lignea di santa Lucia - Sarà presentato domani 13 dicembre, nel giorno in cui la Chiesa celebra santa Lucia, il restauro della statua lignea custodita al Museo Diocesano di Ferentino. Da agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Seminario Restauro Strutture Lignee