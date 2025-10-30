Seminario sul restauro delle strutture lignee di tetti e solai degli edifici in centro storico
Un seminario tecnico per capire come è stata costruita Venezia e imparare a manutenerla, intervenendo correttamente su solai, coperture e tutte le strutture lignee presenti da secoli nella stragrande maggioranza degli edifici del Centro Storico. "I legni a Venezia - Architettura, tecnologia e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
