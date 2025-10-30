Seicento visitatori nel weekend

Un weekend straordinario per Montefano che ha ospitato la prima, storica edizione di "Monumenti Aperti" nelle Marche. L’iniziativa si è conclusa con un bilancio trionfale: oltre 600 presenze registrate per visitare due gioielli del borgo, lo storico Teatro La Rondinella e il Ciclo Museo. I veri protagonisti della kermesse sono stati i " cappellini rossi ": le preparatissime guide d’eccezione dell’Istituto Comprensivo "Luca Della Robbia". Hanno partecipato gli alunni delle classi 5A, 3A e 3B della scuola primaria "Olimpia" e gli studenti della classe IIC della scuola secondaria "Falcone e Borsellino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

seicento visitatori nel weekend

