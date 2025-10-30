Segreti di famiglia 2 anticipazioni dal 3 al 7 novembre | chi è veramente Ömer?
Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 3 al 7 novembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi. Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 7 novembre: Omer è davvero chi dice di essere?. Mentre Ilgaz dal carcere continua a indagare, Yekta e Selin iniziano a pensare che Ömer non sia veramente chi dice di essere. Il sospetto che il ragazzo non sia davvero figlio di Yekta Tilmen, ma abbia piuttosto assunto l’identità del fratello, si fa sempre più strada. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altre letture consigliate
Bontadi Caffè L’azienda di famiglia viene seguita nelle fasi salienti della torrefazione, custodendo segreti di miscele frutto di centenarie esperienze che conferiscono al caffè torrefatto aroma e profumo inconfondibile. In un'atmosfera di secoli passati, attraver - facebook.com Vai su Facebook
Segreti di famiglia Ci sono segreti che si tramandano e altri che restano sepolti per anni. Ma prima o poi trovano sempre il modo di riemergere. Alle 15 su @Radio24_news e in #podcast @matteocaccia - X Vai su X
Segreti di famiglia 2, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: chi è veramente Ömer? - La vera identità di Omer e la scomparsa di un tir al centro delle trame nella puntate Segreti di famiglia disponibili dal 3 al 7 novembre. Si legge su superguidatv.it
Segreti di famiglia 2, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre: Derya distrutta, Ilgaz arrestato - Il dolore di Derya e l'arresto di Ilgaz al centro delle trame nella prossime puntate Segreti di famiglia disponibili dal 27 al 31 ottobre. Lo riporta superguidatv.it
Segreti di Famiglia, anticipazioni dal 3-7 novembre 2025 - 7 novembre 2025: trame degli episodi di Yargi disponibili dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity. Come scrive tvserial.it