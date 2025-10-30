Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 3 al 7 novembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi. Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 7 novembre: Omer è davvero chi dice di essere?. Mentre Ilgaz dal carcere continua a indagare, Yekta e Selin iniziano a pensare che Ömer non sia veramente chi dice di essere. Il sospetto che il ragazzo non sia davvero figlio di Yekta Tilmen, ma abbia piuttosto assunto l’identità del fratello, si fa sempre più strada. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: chi è veramente Ömer?