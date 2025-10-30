Sedute per gli ospedali di Agrigento e Canicattì gli utenti non siederanno più sul pavimento o sui gradini delle scale
Sessanta sedute a due posti in metallo per l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì e 55, a tre posti, per il San Giovanni di Dio di Agrigento. Sarà la società Professional Srl ad occuparsi della fornitura delle sedute per i due nosocomi Agrigentini per l'importo complessivo di 18.395 euro, Iva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
ASST Valcamonica. . Al via la campagna vaccinale 2025/2026! Dal 13 ottobre offerta a tutta la popolazione. Sabato 18 ottobre Vax Day presso gli ospedali di Edolo e Esine. Previste Aperture straordinarie presso le sedi vaccinali di ASST VALCAMONICA - facebook.com Vai su Facebook