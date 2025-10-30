Sedute per gli ospedali di Agrigento e Canicattì gli utenti non siederanno più sul pavimento o sui gradini delle scale

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sessanta sedute a due posti in metallo per l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì e 55, a tre posti, per il San Giovanni di Dio di Agrigento. Sarà la società Professional Srl ad occuparsi della fornitura delle sedute per i due nosocomi Agrigentini per l'importo complessivo di 18.395 euro, Iva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

