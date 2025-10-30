Sebastiano Esposito segna dopo 284 giorni in Serie A | il gol non basta al Cagliari contro il Sassuolo
Inter News 24 Sebastiano Esposito si sblocca con la maglia del Cagliari! Il giocatore di proprietà dell’Inter segna contro il Sassuolo. Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002, è tornato finalmente al gol in Serie A, dopo ben 284 giorni di attesa. Il giovane centravanti, ex Inter, ha segnato il gol dell’1-2 nella sfida tra Cagliari e Sassuolo. Il match, valido per la nona giornata di campionato, si è giocato all’ Unipol Domus di Cagliari, e nonostante il ritorno al gol del giovane attaccante, il suo Cagliari ha dovuto arrendersi alla squadra di Fabio Grosso. Il gol di Esposito è arrivato al 70?, quando ha sfruttato un assist perfetto di Felici. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Sebastiano Esposito riapre la partita sull'ottimo assist di Felici e torna al gol dopo un'eternità! - facebook.com Vai su Facebook
Ex Inter, Sebastiano Esposito torna al gol dopo 284 giorni in Serie A: la rete in Cagliari-Sassuolo - L'attaccante classe 2002 è tornato a segnare nella sconfitta del suo Cagliari per 2- Secondo msn.com
Cagliari Sassuolo, l’attaccante Esposito a secco di gol da troppo tempo! Si conta su di lui stasera - Il pubblico rossoblù confida in lui: il punto Alle ore 18:30 all’Unipol Domus andrà in scena la sfida tra Cagl ... Segnala cagliarinews24.com
Cagliari, Sebastiano Esposito: “Ho sempre cercato attaccamento alla maglia” - Cagliari mi è sempre stata raccontata bene e volevo scoprirla", ha aggiunto l'attaccante ... Da cagliaripad.it