Sebastiano Esposito segna dopo 284 giorni in Serie A | il gol non basta al Cagliari contro il Sassuolo

Inter News 24 Sebastiano Esposito si sblocca con la maglia del Cagliari! Il giocatore di proprietà dell’Inter segna contro il Sassuolo. Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002, è tornato finalmente al gol in Serie A, dopo ben 284 giorni di attesa. Il giovane centravanti, ex Inter, ha segnato il gol dell’1-2 nella sfida tra Cagliari e Sassuolo. Il match, valido per la nona giornata di campionato, si è giocato all’ Unipol Domus di Cagliari, e nonostante il ritorno al gol del giovane attaccante, il suo Cagliari ha dovuto arrendersi alla squadra di Fabio Grosso. Il gol di Esposito è arrivato al 70?, quando ha sfruttato un assist perfetto di Felici. 🔗 Leggi su Internews24.com

