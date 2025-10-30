Se torna a casa ancora una volta con una lacrima saranno fatti non parole | a Torino la spedizione punitiva finisce sui social

Torinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di giovani ha accerchiato un maestro all’uscita da un istituto scolastico di Torino. A organizzare la spedizione punitiva, il cui video è finito online, sarabbero stato alcuni ‘maranza’ guidati da un noto influencer. La vittima, a loro dire, avrebbe alzato le mani su un bambino, parente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

