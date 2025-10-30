Se pensi a un’altra con desiderio è già tradimento | Justin Bieber infiamma il dibattito su Twitch – VIDEO

Justin Bieber è sbarcato su Twitch e ha già scatenato un dibattito. Durante una chiacchierata ha parlato di amore, relazioni e tradimenti con estrema sincerità. “Se pensi anche solo a una donna che prova desiderio, è come se lo facesse davvero. Commettere adulterio, o qualsiasi altra cosa. È la stessa cosa. Se ti passa anche solo per la testa per un secondo”. Parole che sicuramente avranno fatto piacere alla moglie Hailey Bieber. L’influencer, modella e fondatrice del miliardario marchio Rhode viene spesso interpellata dal marito durante la chiacchierata con gli utenti. Un legame forte che continua ancora oggi e che ha attraversato momenti difficilissimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

